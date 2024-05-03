民眾黨主席、前台北市長柯文哲繼先前台智光案後，近日又陷入京華城容積率案、北士科案爭議，還因被告發涉犯貪污，遭北檢列為他字案被告。對此，柯文哲今（3）日親上火線回應，稱是因為台智光案藍綠都有、辦下去會死人，所以拿京華城和北士科圍魏救趙、潑糞戰術，相關資料全部上網公開就好，「我笑你國民黨、民進黨不敢，下次如果有同樣的案子，我賭你們不敢上網公開」。

柯文哲今（3日）召開重大時事回應記者會，最近1個月很奇怪，媒體開始討論京華城、北士科，「如果要打的話應該去年總統大選就拿出來打才對，打了一個月打不出什麼名堂，每天就call in節目講來講去，我跟大家講，要辦的是台智光」。

柯文哲指稱，這是典型的圍魏救趙，因為台智光辦不下去，「藍綠都有、辦下去會死人，就開始拿北士科、京華城出來，潑糞戰術」，對他來講就把會議記錄全部上網公開，這樣就好了，上網公開哪裡有問題列出來，他再來回答，「為什麼要花一個多月每天浪費國家資源在媒體上討論來討論去，討論出什麼東西？」

柯文哲主張，就把所有會議紀錄甚至還有錄音錄影，就全部上網公開不就好了，「我笑你國民黨、民進黨不敢，下次如果有同樣的案子，我賭你們不敢上網公開啦」。

對於北士科T16及T17、T18爭議，柯文哲解釋，原本三塊地要一起標，但總價要八十幾億，超過一般廠商願意冒險的程度，還流標兩次，後來有議員質詢和顧問公司提供建議，就拆分為三塊。他市長內任有規定，流標三次要提專案報告，所以流標兩次就會去找廠商訪談，了解不投標、標不出去的原因，一共開了14場訪談和1場座談會議，最後確定拆分成三塊標案。

柯文哲說明，投標分為BOT和地上權，後者就是價高者得，但前者是市府對土地有產業發展的想法，所以不會僅以價格為標準，會有政府主觀意識在裡面，容易有弊端。當時他原則上希望採地上權，但對北士科又有智慧、健康的產業發展目的，所以在比較大塊的T16，就不完全是BOT也不完全是地上權，如果是符合智慧健康的條件就可以優先，否則就是比價格。

而對於比較小的T17、T18，因為周邊已經有大的產業政策，自然會依附發展，所以就直接設定地上權去標。柯也直言受不了名嘴，底價早就公開，怎麼會有洩漏底價的問題，且這都經過多次會議討論，很多都有他親自簽名認帳。

至於京華城爭議，柯文哲表示，台北市長怎麼會去管單獨建案的容積率多少，原則上就是主管機關負責，有人來陳情就給主管機關，討論完之後送意見上來，他就簽「送都委會討論」，就這麼簡單。都委會也一樣有會議紀錄、錄音錄影，採合議制，想不通要告誰。

對於民進黨台北市議員簡舒培爆，柯文哲透過2份專簽交辦都發局，都發局只好乖乖聽命行事。北市府都發局長王玉芬昨在議會備詢時坦言，從資料來看，確實市府有交辦京華城一案，此事屬實。柯文哲說，他看到這新聞不太高興，都發局長講的沒錯，當有陳情時，市長會交辦，「交辦」跟「指示要通過」不一樣，媒體都亂下標題，「我不曉得他們改過沒有，你們不改我就一個一個告」。

而北士科14場訪談遭質疑沒有錄影紀錄，柯文哲解釋，那是因為流標兩次後市府找廠商訪談，徵詢業界意見，業者也沒有義務要參加，所以這種訪談一般不會錄音錄影，只會有綜合的會議紀錄，「這些議員每天都在潑糞啦」。