夏天快到了，好市多開賣多種冰品，一名網友分享，好市多開賣高檔巧克力品牌GODIVA的雪糕，草莓夾心配上黑巧克力超誘人，平均一支66.5元，比起門市一支220元的霜淇淋便宜很多，雖然少了甜筒餅乾，但還是很划算，引不少網友暴動直呼誘人，但也有人表示太甜了，吃完很罪惡。

一名女網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，好市多開賣高檔巧克力品牌GODIVA的草莓黑巧克力雪糕，外面裹著一層黑巧克力，裡面是草莓夾心，一盒6支399元，平均一支66.5元，比起門市一支220元的霜淇淋划算很多。

好市多開賣一款巧克力雪糕，引起網友討論。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

另有網友則說，在家附近的好市多也看到同個牌子的冰淇淋，但口味有點不同，有一款是焦糖蘋果牛奶巧克力的雪糕，另一款則是杏仁黑巧克力血橙流心雪糕，也都是一盒6支399元。前者的內餡是焦糖白巧克力，吃起來超罪惡。

網友發現雪糕口味很多，住家附近賣場還有焦糖蘋果口味的雪糕。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文引起網友討論，「草莓夾心也太誘人了」、「周末衝去買」、「想知道草莓夾心的雪糕在哪間店買的」。不過也有網友認為，這幾款巧克力雪糕看起來都超甜，吃完一根應該會罪惡感爆發。