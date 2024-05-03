藍白聯手NCC組織法修正案送協商 民眾黨表態投票立場

民眾黨立委黃國昌日前爆料，總統蔡英文曾親口向民眾黨主席柯文哲喬NCC人事，總統府指該言論並非事實。柯文哲昨（2日）表示，有談到NCC但沒有講到人事細節，引發外界關注。但他今（3日）說，蔡總統一開始講NCC人事的時候，「我就把她擋掉了」。

民眾黨發言人戴于文昨說，黃國昌確實於柯蔡會面前，收到黨政高層談及NCC政黨比例，但已明確拒絕。而柯蔡當日於總統府內之會面，兩人亦有針對NCC之議題交換意見，但並未涉及人事細節。

柯文哲今針對重大時事議題回應時表示，NCC是這樣，理論上進總統府跟總統交談，不應當講太多細節，這通常是這樣，當天進去是這樣，蔡英文總統是有講到NCC的人事，「一開始我說這不是你下台後才要投票？她說可是她要提名，賴清德之後才投票，我說那這樣的話叫賴清德自己處理提名，有什麼事情賴自己負責就好，故事就是這樣」。

柯文哲也說，「她一開始講NCC人事的時候，我就把她擋掉了」。不過他也說，理論上進總統府跟總統交談，就不要講太多細節。