至於台積電則以日均量150萬股位居亞軍，鴻海以近74萬股位居第7、緯創(3231)以近51萬股位居第10。進一步觀察前十大排行中，高股息ETF便占了6席，彰顯出台股高息ETF的存股價值持續受到投資人喜愛。

財富管理達人表示，00919配息頻率採取每季配息（3、6、9、12月），滿足投資人打造穩定現金流的需求，同時挾著次次填息與抗跌跟漲的投資契機，吸引許多小資族買盤持續挹注。

近期00919股價受大盤高檔震盪影響股價下降，使存股族及逢低進場加碼買進籌碼進場踴躍，因為可用更低成本加速累積張數，且台股高息ETF的波動度相對個股與大盤低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。

群益投信指出，目前股市氣氛仍佳，惟漲多後須提防過熱修正。中長期隨著全球主要央行貨幣政策轉為正常、經濟循環重返上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補及電子零件規格持續升級，多頭可望持續發展。

操作策略方面，群益投信建議可趁大盤漲多拉回時，布局看好的成長型產業及類股並長線持有。在目前台股市場「存股」、「存ETF」蔚為風潮狀況下，投資人可超前部署後續即將發生的資金浪潮，透過精準卡位半導體或配置上述類股比重較高的ETF。