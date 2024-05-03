台灣女孩周子瑜2016年被迫拍攝道歉影片，近日Twice隊長志效又神模仿子瑜當時的穿著、髮型、台詞用來宣傳新節目引發批評，製作單位已將該片段減去，發出的道歉文也刪除，息事寧人的態度引來更多網友不滿，繼大陸粉絲上月底包卡車到JYP大樓抗議後，昨(2日)起台灣粉絲也包下3台卡車到JYP大樓前表達不滿，而這也是台粉包車抗議韓國娛樂公司的第一例。
韓國娛樂文化與台灣不同，先前女團 aespa Karina 與知名男演員李宰旭公開認愛，引來網友包示威卡車停在SM娛樂門口，要求重視粉絲意見。近日子瑜的道歉影片被當作迷因重提，據知此事在韓網上疑似被全面封鎖，輸入「子瑜」、「志效」的韓文關鍵字，完全不見相關新聞，連在討論區「theqoo」關鍵字也被封鎖，令人好奇背後真正原因。
繼大陸的子瑜粉絲團上月底開第一槍包示威卡車抗議後，台灣PTT與Dcard網友也自發起募款活動，從昨日起包下3台示威卡車接力到JYP大樓抗議，今天抗議的卡車文案為「下架戰俘行刑式道歉影片」、「人性美狗屎，霸凌未成年少女的惡魔」、「人善良，傷口就可以灑鹽，一扒再扒？」而據知JYP昨已報警，請警方到場關切。
而子瑜昨獨自現身機場到印尼雅加達出席代言活動，或許是知道粉絲擔心，昨晚她在IG報平安，曬出人已經到飯店的美照，並加上一顆黑色心心跟疑似在思考的符號，好友嘻小瓜回應：「加油親愛的」，許多網友也回：「子瑜加油，台灣永遠是你的避風港」、「子瑜不要被打倒，做自己想做的事情」。
而子瑜今上午似乎心情不受影響，改穿一襲粉色露肩長禮服現身代言活動，她一到現場就狂對周遭等待她的粉絲微笑揮手、比愛心打招呼，看來精神不錯，網友也讚她狀態極好，美到像「unreal」。
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