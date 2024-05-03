今天到周日（5日）天氣大致不錯，午後山區可能有陣雨或雷雨，尤其周日午後雷陣雨範圍擴大，中部以北、東半部有機會出現降雨；下周一、二（6、7日）鋒面通過，天氣不穩定，北部及東半部降雨機率高。至於何時會出現典型梅雨鋒面？氣象專家吳聖宇表示，5月底至6月上旬可能性較大。

吳聖宇在臉書發文指出，周末假期台灣附近底層風向由東南風轉偏南風，天氣型態更偏向夏季，高溫都在30度以上，中南部約34度。周六各山區有局部熱對流發展降雨機率，也可能出現雷雨；周日有新的鋒面系統建立，午後降雨範圍擴大，中部以北、東北部、東部的平地都有機會出現午後短暫陣雨或雷雨。

下周一、二受鋒面影響，北部、東半部仍會有局部短暫陣雨，中南部山區午後有些局部熱對流的降雨。下周三、四東北季風增強，較乾的空氣跟著南下，周三迎風面仍有些局部降雨；周四降雨更少，剩下花東有些零星雨。

吳聖宇表示，整體來看，5月上旬期間夏季西南季風尚未見到蹤影，也還不必擔心典型梅雨，甚至到5月中旬機會也不高，可能要等到5月下旬，整個夏季西南季風的環境才有機會建立起來，5月底至6月上旬出現典型梅雨鋒面的可能性才會較大。