民進黨立委沈伯洋提出兩岸人民關係條例修正草案，希望能嚴修規定，讓會接觸到國安機密的人員，包含立委去大陸要有限制，且必須在接觸黨政軍時，申報往來內容。立法院今（3日）召開院會，民眾黨團發動奇襲，要求該案退回程序委員會，藍白聯手以56比49票通過。

沈伯洋提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例第九條及第九十一條條文修正草案」，本周二程序委員會通過，今排入院會報告事項，若無異議將交內政委員會審查，但民眾黨團提議退回程序委員會，院會進行表決，藍綠委趕緊回到議場投票，在藍白聯手下，表決結果贊成56票、反對49票，本案退回程序委員會。

扣除立院正副院長韓國瑜、江啟臣，綠委吳沛憶、林俊憲、藍委羅明才、葛如鈞及白委吳春城、黃珊珊未投票。

綠委王美惠高喊「大家看一下，不是國民黨退的喔！」、「民眾黨是國民黨的小嘍囉」，沈伯洋怒吼，理由是什麼？「有沒有羞恥心啊！」不是國民黨，是民眾黨提的耶，太誇張！