新北市樹林區一家廢棄物資收再利用公司，與非法廢棄物清運業者合作，利用「跑空單」方式，即未實際清運廢棄物、掩護營建工地非法棄置廢棄物，不法獲利5000多萬元，士林地檢署4月30日起訴公司負責人、會計、業務人員及合作業者等12名犯嫌，並聲請沒收不法利得。

新北市環保局指出，該家再利用公司及其自家申請的新北及桃園2間廢棄物清除機構，以車輛軌跡（GPS）涉嫌蒙蔽環保機關查核，2019年至2022年第1季期間，與272處廢棄物產源合謀，以跑空單方式，協助營建工地、拆除工程等解除廢棄物列管，賺取高達5000多萬元不法報酬，已違反廢棄物清理法第31條及48條規定，全案於4月30日經士林地檢署偵結起訴，共起訴包含公司負責人、會計、業務人員及合作業者等12名犯嫌，並聲請沒收不法利得5000萬元。

環保局還原破案始末表示，2021年底，八里區及林口區曾發生多起廢棄物非法棄置案件，經稽查員到現場稽查發現，棄置的廢棄物種類具有單一性，且疑似非法棄置的車輛外觀均雷同，也都沒有懸掛車牌，疑為同一集團所為，旋即與保七刑大報請士林地檢指揮偵辦。

經深入調查發現，廢棄物來自三重區某拆除工程，其為減省清除費用，與合法業者合謀委託未領有廢棄物清除許可證的詹姓及翁姓犯嫌前往清運廢棄物，詹翁二人趁深夜將廢棄物運往人煙罕至的山區任意棄置，嚴重破壞環境。

環保局指出，依廢棄物清理法規定，達一定規模以上之事業，例如營建工程，須以網路三聯單搭配GPS方式管控廢棄物流向，本案遭查獲的某三重工地，就是為了節省廢棄物清理費用，逕行找不法業者前往清運，再與合法的再利用公司合作，以跑空單方式，協助該工地申報不實的廢棄物清除紀錄，藉以協助營建工地、拆除工程等解除廢棄物列管，再利用公司則藉此賺取高額不法賣單牟利，建築工地也節省了合法清除處理廢棄物的費用。

專案小組發現，大部分聯單都有特別標註英文字母「G」，經勾稽發現含有「G」的聯單是用來註明是跑空單的假申報，G應該是GPS的縮寫。犯嫌以每立方公尺150至250元計價代為申報，總計假申報廢棄物清運量高達16萬餘立方公尺，不法獲利5000多萬元。