00929去年6月上市後，以月月領息、月月填息之姿，吸粉無數，規模及受益人數成長迅速，增速改寫此前00878創下之紀錄，規模也擠進股票型ETF五哥。未料，00940今年挾著10元低價的訴求，瘋狂吸金，規模直接晉級前五強，00929因而退居老六。

然而，在00929上個月宣布調高配息金額，配息率衝破11%後，吸引市場資金簇擁，ETF規模排行榜也再次洗牌！最新資料顯示(截至5/2)，00929規模已超過1858.60億元，擠下00940，重登股票型ETF五哥之位，更拿下五項ETF週冠軍！

CMoney資料顯示(截至4/26)，00929 近5日成交均量14.8萬張，只低於反向型元大台灣50反1(00632R)，榮登原型ETF之冠；同時，受益人數週增加2.7萬人、單週申購87.2億元、月申購353.6億元，均是全ETF市場第一名，更連續三週稱霸官股買超金額冠軍，受益人數已逼近72萬人。

上市至今，00929已除息10次，每次均能順利填息，更有8次在除息當天填息，讓股民們領息又不會賠本。許多人更以00929配息來支付每月的生活開銷，不少人月領息萬元以上。集保中心資料顯示，00929股東中，3.2萬人月領息超過1萬元，其中，8,000多人月領2萬元~4萬元，2,300多人月領4萬元~8萬元，羨煞不少上班族。

00929股權分散表

資料來源：集保中心，資料日期：2024/04/26

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