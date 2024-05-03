高雄市三民區前天（1日）發生砂石車輾過婦人的死亡車禍，沒想到高雄醫學大學附設紀念中和醫院，竟有工讀生將此事以戲謔口吻上傳Threads平台，內容更提到許多不堪言語，例如壓爛的腿肉末有點像肉燥飯，但看完很餓超想吃東西等戲謔言論，發現流量不錯後還留言：「原來大家很喜歡這種脆（Threads），我以後多分享」。高醫表示，已請工讀生刪文並呈報上級處置。
該位工讀生將新聞貼出，發表戲謔言論，包括「右邊小腿不見，左邊腿全部被壓爛（肉末有點像肉燥飯，對不起），腸子跑出來，他們還跟他用盧卡斯（CPR機器）欸」，「問護理師學姊，不會邊壓器官全被壓出來嗎？學姊回應，其實會欸，血全部都流乾了。但我看完照片肚子很餓超想吃東西，完全不影響食慾，我怎麼可以冷血這樣，聽說他的家屬哭很慘，希望他們不要太難過」。
此文被轉發到Dcard上後，網友直指「醫院工讀生公開戲謔死者沒問題嗎？」認為文中直接點名新聞，一絲尊重都沒有，甚至還因此得到流量很開心」，下面留言一片罵聲。
對此，高醫表示，經查發文的是負責急診傳送業務的工讀生，此事急診部主管已經與工讀生訪談過，亦請工讀生刪除留言。也已呈報院方首長進行後續處理。
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