許多上班族常因工作需要，容易長時間久坐，小心對健康帶來嚴重負面影響。對此，營養師劉于慈直言，久坐容易引發諸多問題，包括腰痠背痛、坐骨神經不舒服、血液循環不好、肥胖、三高風險提高等；亦會影響腸道蠕動，當腸道蠕動變慢就會影響排便，恐導致便秘、長痔瘡，甚至增加大腸癌風險，不可不慎。

劉于慈在個人粉專發文表示，千萬不要以為久坐只是坐得比較久而已，長期下來可能會引發以下6大問題，值得特別注意：

1、姿勢不正確：不管是久坐辦公、滑手機還是看電視，都很難維持正確姿勢，容易有脖子痠、肩頸僵硬、腰痠背痛等姿勢不良造成的問題出現。

2、坐骨神經不舒服：久坐長期和椅面接觸，受到摩擦、擠壓，容易使坐骨神經痠痛或關節卡卡。

3、血液循環不好：運動時，肌肉收縮有助於血液循環及下肢血液回流至心臟，但當長期久坐、久站，易造成下肢循環不良，可能導致靜脈曲張或痔瘡。

4、消化道問題：長期坐著不動會影響腸道蠕動。當腸道蠕動變慢，就會影響排便，不僅會出現便秘、長痔瘡，還會增加大腸癌風險。

5、肥胖：坐著不動易產生肥胖問題，也因為循環變差，水分較難排出，容易產生水腫。

6、三高風險提高：久坐會促使身體分泌更多胰島素，久而久之，容易造成胰島素阻抗，令血糖控制能力變差。一旦久坐導致血液循環差、血液會變較濃稠流動慢，就會增加高血壓、高血脂的風險。

此外，很多人會認為，雖然上班期間久坐，但下班後只要多運動，就能將久坐的負面效果抵效。營養功能醫學專家、醫師劉博仁先前就引述日本研究指出，即便有規律運動，但生活型態上仍維持久坐，對身體還是會造成傷害。

談及解決之道，劉博仁建議，只要每50分鐘起來喝個水、上廁所，然後再回到座位上工作，這樣子就能減少連續久坐對身體健康的威脅。而下班後的運動，他表示，對整體健康效益還是有幫助，仍值得持續維持下去。