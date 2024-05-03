民眾黨立委黃國昌日前爆料民眾黨主席柯文哲在與蔡英文總統會面，共商NCC委員席次，卻遭總統府打臉，柯文哲受訪時也坦言並未提到人事細節；對此，民進黨團總召柯建銘批評，黃國昌的話你能信嗎？整天在說謊，沒有社會公信力。

柯建銘指出，黃國昌說謊成性亂講一通，在委員會叫他出來講話也不敢講，喊話出來打球、辯論，去說明你的國會改革版本是什麼也不敢講，只會靠直播賺聲量，又不講事實，連對蔡總統也是如此。

針對柯文哲與黃國昌之間的矛盾，柯建銘說，柯文哲自己要擔心，還被消遣「算哪個蔥、算哪根蒜」，柯文哲知道自己的處境。

民進黨立委賴瑞隆認為，柯文哲找黃國昌到民眾黨，兩人都非常有主見跟個人想法，黃國昌個人變動相當大，過去反對、不認同的人現在都站在一起，就像是國民黨團總召傅崐萁，過去批評傅崐萁非常多，現在在同一戰線，若柯文哲想要當第三勢力領袖，勢必面臨衝擊。

賴瑞隆說，這段時間民眾黨跟國民黨在同一陣線，形同小藍，這跟第三勢力角色有落差，之間的矛盾會持續存在，且這段時間柯文哲又遇到台北市長任內一些弊案，遭到起訴、調查，當然會造成衝擊。

賴瑞隆表示，黃國昌一路以來攻擊民進黨、支持國民黨，也沒有聲援柯文哲，兩人之間的矛盾日漸增加，民眾黨現在確實扮演相當角色，若支持國民黨或不投票，不見得是柯文哲樂見成果，期盼民眾黨成為有自主性政黨，而不是國民黨附隨。