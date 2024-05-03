令無數遊客引頸期待的「2024澎湖國際海上花火節」終於正式開跑，5／2晚間隆重的開幕場在數萬人見證下熱鬧展開。今年花火節將從5月一路施放到7月底，其中最大亮點便是超人氣的日本動畫IP《航海王》合作，搭配無人機與相關的音樂會、星空電影院等展演，堪稱盛況空前，尤其開幕首場的「航海王動畫演唱會」更是令粉絲聽得熱血沸騰，想要體驗澎湖花火X航海王的魅力，趕快買機票衝一波！

澎湖縣長陳光復(中間穿紅衣戴帽)以「航海王魯夫」造型登場，為2024澎湖國際海上花火節造勢。（圖／澎湖縣政府）

2024澎湖國際海上花火節5／2開幕：

已成國際旅遊觀光盛事的澎湖花火節，規模有增無減，「2024澎湖國際海上花火節」今年邁入第22屆，繼合作過漫威、LINE、Disney，今年更找上日本超火紅的動畫IP《航海王》，加上去年Netflix翻拍真人版影集，「花火X航海王」的超強組合，更讓超多粉絲翹首以待。「2024澎湖國際海上花火節」也於5／2正式拉開序幕，開幕場於晚間7時30分在觀音亭盛大展開，包括澎湖縣長在內的一級主管，還特別cosplay航海王人氣角色如魯夫、香吉士等，為晚會熱鬧的活動掀開序幕。

5／2晚間的開幕場可說是相當精彩，尤其令粉絲興奮期待的「航海王動畫交響樂」和「航海王動畫音樂會」接力登場，其中「航海王動畫交響樂」由澎湖縣青少年交響樂團表演一連串的航海王動畫組曲，聽得台下觀眾如癡如醉，宛若置身航海王動畫場景。緊接著熱血表演的「航海王動畫音樂會」則找來歌手大冰、許君君演唱多首航海王主題曲，更讓粉絲為之瘋狂，不少人跟著合唱。

「航海王」無人機秀為開幕活動掀起高潮。（圖／澎湖縣政府）

航海王無人機首秀登場：

「2024澎湖國際海上花火節」活動的最高潮，便是於晚間9時、眾人引頸期盼的航海王主題無人機＆煙火秀，無人機長達近13分鐘的表演，在空中排列出航海王主題，令人嘆為觀止，尤其航海王主題排列出的無人機圖形，包括知名角色魯夫、喬巴、娜美等都一一呈現，並首次結合澎湖知名景點，帶領粉絲們前往跨海大橋、雙心石滬等澎湖知名景點，再配合長達10分鐘的絢爛煙火秀，超過7500發煙火，上百種花色，將觀音亭的高空點綴得繽紛多彩，亮麗迷人。

6／29企業加碼多一場：

「2024澎湖國際海上花火節」已從即日起開跑，將一路持續至7／30的閉幕場，其中5、6月份施放時間為每週一、四晚間9時，7月份則改為每週二晚間9時；至於離島場則有6／1的七美場、6／15的望安場與7／28的吉貝場，施放時間則提前至晚間8時。若是看得不過癮，6／29還有雄獅旅行社贊助的加碼場次，地點也是在觀音亭。

航海王三大亮點必看：

「2024澎湖國際海上花火節」最大看點之一，便是眾所矚目的人氣IP《航海王》，今年也適逢《航海王》邁入第25周年，因此格外顯得有意義。本次花火節與航海王相關的話題不少，包括「航海王應援音樂會」、「航海王星光電影院」及「航海王主題無人機＋煙火秀」等三大亮點。其中「航海王應援音樂會」分別於5／2、7／30的開幕、閉幕場加碼舉辦。

2024澎湖國際海上花火節煙火秀。（圖／澎湖縣政府）

2024澎湖國際海上花火節開幕，7500發煙火齊發，航海王無人機首秀登場

600吋星空影院大螢幕看航海王：

同樣備受關注的「航海王星光電影院」，則由航海王版權商特別精選3支航海王動畫將在花火舞台輪播，播映日期為5／6、5／9、5／16、5／23、5／30、6／6、6／20、6／27、7／9、7／23，時間則是晚上8時，地點則在觀音亭園區，屆時會有廣達600吋高畫質螢幕，讓粉絲陪著草帽海賊團踏上冒險旅程。至於5～7月的活動期間，還會有三組不同航海王主題無人機圖形將在花火節登場，以及中文聲優驚喜獻聲，都很值得期待。

最新航海王打卡點登陸菊島：

人氣爆棚的《航海王》登陸澎湖可不僅是音樂會、露天電影院與無人機表演而已，在菊島可能一個轉角就能遇到航海王的角色與你打招呼！全新亮點的打卡熱區，有真人大小的角色正等著你光臨，包括澎湖機場大廳的紅髮傑克、澎湖縣政府入口處的成人版魯夫、觀音亭園區的五檔魯夫以及史蹟公園的千陽號，今年夏天的澎湖是屬於草帽海賊團的天下，準備好跟上了嗎？

《2024澎湖國際海上花火節》

活動日期：5／2～7／30

活動地點：澎湖馬公觀音亭園區

觀音亭場次無人機及煙火施放時間：21:00

離島場無人機及煙火施放時間晚間：20:00

五月場：5／2、6、9、13、16、20、23、27、30

六月場：6／3、6、10、13、17、20、24、27

七月場：7／2、9、16、23、30

離島場：七美6／1、望安6／15、吉貝7／28

《航海王星光電影院》

播放日期：5／6、5／9、5／16、5／23、5／30、6／6、6／20、6／27、7／9、7／23

播放時間：晚上8時

地點：觀音亭園區