馬士基說，胡塞武裝分子(Houthi)襲擊紅海船隻造成的航運中斷，至少會持續至今年底；此外貨櫃航運需求的成長一直強於預期。

執行長Vincent Clerc表示：「相較於全球的GDP成長，我們看到貨櫃貨運量的成長是較高的，但是我們遲早會看到貨運量的正常化」。

自去年12月以來，全球航運公司已繞行南非，避開胡塞在紅海襲擊船隻，但由於航行時間較長，導致運費上漲。

Clerc說，不僅是馬士基，所有航運公司或多或少都在調整自己的路線。

馬士基1~3月息稅折舊攤銷前利益(EBITDA)為15.9億美元，表現高於預期的14.6億美元，但遠低於去年同期的39.7億美元，當時主要是運費受到新冠疫情後，相關運輸需求增加的推動。

該公司也表示，由於紅海航運瓶頸和其它中斷，導致成本上升，海運貨櫃運輸部門連續第三個季度出現虧損。

不過執行長說，公司將能夠把更多成本轉嫁給客戶，這將使得公司海運部門在第二季的獲利將高於第一季。

但他也說，如果紅海問題獲得解決，船隻可以再次通行蘇伊士運河，那麼獲利將面臨巨大挑戰。

由於投資人看到未來挑戰，馬士基周四股價收跌4.4%。

該公司在二月時曾說，今明兩年將有一波新的貨櫃船進入市場，將導致運能過剩，影響利潤。

Clerc在周四表示，今明兩年全球貨櫃運能將每季增長2%至3%。

伯恩斯坦分析師預計，今明兩年，船隊的規模將增長15%，超過的需求。

馬士基預計，今年全年EBITDA將在40億至60億美元之間，高於先前財測的10億至60億美元之間。