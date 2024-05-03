核一廠室外乾式貯存場因新北市政府未核可相關水土保持計畫，導致11年來無法啟用，不過近期新北市政府與台電達成和解，同意在3週內完成核定程序。綠營因此質疑新北市長侯友宜態度轉變是為了選舉。國民黨主席朱立倫3日表示，一切按照法令，會持續堅持以核安為原則，同時核廢也不可以永遠放在新北市。

核一廠室外乾式貯存場水保計畫於2013年完工，但因二次變更設計許可，台電與新北市來回交鋒補正13次，遲遲未獲新北市政府核發水保完工證明，至今未能啟用，最後訴諸行政訴訟。台北高等行政法院去年3月16日判決台電勝訴後，新北市府決定不再上訴，新北市政府近日與台電達成和解，並同意在3週內完成核定程序。

朱立倫表示，一切按照法令，同時中央、地方要相互溝通，過去他擔任新北市長是這樣的態度，侯友宜也是這樣的態度，會持續堅持以核安為原則，同時核廢料也不可以永遠放在新北市，要怎麼解決地方民怨，是很重要的，他也期待好好溝通，好好面對問題。

另針對立院國民黨團提議的「立即凍漲電費」案，日前在藍白立委人數優勢下通過，然台電以現行《電業法》表示，仍會遵守目前電價審議機制的結果，維持漲價。因此，國民黨也提案要求修正《電業法》。

朱立倫表示，立委和民意強力要求去修改電業法，民進黨現在說按照電業法，如果最後通過修改電業法，就遵守修改電業法規定。