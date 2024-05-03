4月3日花蓮強震重創花蓮，為助花蓮復建，行政院編列133.83億元，協助花蓮重建及振興，其中，農業部爭取1.83億元的「獎勵農村旅遊」預算，規劃發放250元面額的類「農遊券」，但僅限使用於花蓮農特產，仍待後續討論。

交通部觀光署率先推出旅遊振興方案，並規劃自由行及團客等方案，擬從7月1日執行。

農業部農村發展及水土保持署署長李鎮洋3日出席農村水保月活動會後受訪時表示，目前已把獎勵農村旅遊草案送至行政院觀光平台討論，將與其他部會相關方案共同執行，「協同作戰力量才會大」。

李鎮洋透露，方案將結合花蓮產業團體並發放「類似農遊券的但不叫農遊券」，希望引導國民至花蓮消費外，如果其他縣市也辦理花蓮農產品展售會也可以使用，面額初步規劃250元一張，但仍待討論。

此外，李鎮洋提及，4月3日強震後水保署透過衛星影像、無人飛機等瞭解崩塌情況，目前新增崩塌地已達1391處、總面積達943公頃，在未來颱風、豪雨的影響之下恐怕會有土石流或大崩塌。因除了調降土石流潛勢基準、與鐵公路主管單位聯繫外，並新增自主防災社區，至於防災預算則會透過移緩濟急支持。