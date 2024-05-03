立法院內政委員會1日時討論臨時提案，在國民黨團總召傅崐萁督軍下，民進黨所提臨時提案中的「中國」一詞都被改成「大陸」。為此，有網友將Google地圖中不少國民黨黨部名稱都改為「大陸國民黨部」。國民黨主席朱立倫3日表示，國民黨一定遵守憲法跟《兩岸人民關係條例》相關規定，「難道民進黨要改變嗎？」朱也呼籲準總統賴清德520就職後可以到立法院國情報告，明確表達憲法規定。

朱立倫表示，民進黨想要修憲或是想毀掉《兩岸人民關係條例》就明確說出來，希望520後國情報告，賴清德可以明確表達憲法規定，難道民進黨要改變憲法嗎？國民黨一定遵守憲法，遵守兩岸人民關係條例。

另針對民眾黨立委黃國昌日前爆料，總統蔡英文曾親口向民眾黨主席柯文哲喬NCC人事，總統府指該言論並非事實。柯文哲昨（2日）表示，有談到NCC但沒有講到人事細節，引發外界關注。朱立倫笑稱，不管有沒有交換意見，看來是完全無效，民進黨還是一意孤行，還是按照一黨之私想要掌控媒體，掌控NCC，如果今天溝通有效，民進黨就不敢丟出名單了。