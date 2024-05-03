桃園客運2016年進行客運車輛汰舊換新補助購車計畫，向交通部公路總局詐領1244萬多元補助款，最高法院將逾90歲的董事長吳運豐依共同詐欺取財罪判囚2年，桃園客運已交回交通部補助款1244萬3840元，不予沒收，全案定讞。

吳運豐是桃園客運公司的董事長，公司因在2016年間有購買車輛需求，因而向交通部公路總局申請購車補助，經核可後，對外為公開招標，並由雲從龍公司得標。

雲從龍公司之負責人楊冠宇、業務協理蔡靜宜乃與吳運豐議定，為使桃園客運公司向交通部公路總局取得溢價之補助車款，雲從龍公司配合於訂約時，每輛公車車價均在原得標款上浮報25萬元。

楊冠宇、蔡靜宜擬定相關契約，吳運豐則核可簽呈，桃園客運公司乃向交通部公路總局申請購車補助，而使桃園客運公司取得溢價款共1244萬3840元

桃園地方法院一審將吳運豐等3人依照共同詐欺取財罪判1年2月至2年不等有期徒刑，但台灣高等法院二審考量楊冠宇、蔡靜宜自白犯罪，亦未因此取得任何利益，分別諭知緩刑4年、3年，其他部分駁回上訴，維持一審判決，吳不服提上訴，最高法院駁回確定。