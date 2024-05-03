英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）2日再訪高雄，並拜會市長陳其邁，雙方就國際情勢、淨零轉型、教育以及文化等議題相互交流，也表達對區域和平的重視，且支持台灣參與國際組織的空間。

陳其邁表示，歡迎鄧元翰代表再次來到高雄，今年高雄的夏天「很英國！」，高雄市立美術館將與英國泰德美術館合作推出聯合展覽，同時也特別感謝英國各界對台灣的支持，他重申對於維持區域和平穩定的期望，以及期盼英國支持台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP)」。

陳其邁指出，英國發展淨零轉型已經有一段時間，有許多寶貴經驗可供台灣學習，而高雄現在設置淨零交流平台供產業界發展減碳、固碳技術，也期望借重英國經驗。今年3月高雄舉辦智慧城市論壇暨展覽，高雄與英國地方創新中心（Connected Places Catapult, CPC）及愛丁堡大學訪團於智慧城市、數位轉型、淨零科技創新等領域交流解決方案。

雙方針對快速變化的國際局勢交換意見，陳其邁認為，台灣地處東北亞及東南亞航線的樞紐，具重要戰略地位，維持區域和平穩定將有助於各國追求共同利益，高雄願意為參與全球事務貢獻心力，期待與英國於公共衛生、經濟合作、減少貿易障礙等方面合作。

鄧元翰回應，相信在淨零領域能與高雄相互學習，例如，於氫能公車領域，盼與高雄市府團隊持續研商，深化雙方在多元產業領域的貿易夥伴關係。另外，針對國際局勢議題，他表達對區域和平的重視，以及支持台灣參與國際組織的空間。