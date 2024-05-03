五月五日是日本的兒童節，鯉魚旗是日本於五月常見的傳統裝飾，在庭院或陽台升起鯉魚旗，寓意家族興旺。為讓賓客能夠深入體驗日本和食文化，五月四日、五日於「旭集 和食集錦」用餐，每桌可獲「鯉魚旗摺紙包」一份，一起動手摺出三隻繽紛鯉魚，盼顧客享受日式料理的同時，也能了解日本兒童節的深意及文化特色。

隨著天氣轉熱，旭集多道季節料理也能滿足饕客春夏味蕾。季節新菜「啤酒漬里肌豬排」特選豬里肌利用啤酒醃製，軟化肉質使其更入味，外層麵衣金黃酥脆，入口多汁美味，再點綴特調豬排醬，搭配冰涼飲品，更是一絕。「海老壽果豆腐」則以腰果及純鮮乳混合，再以小火慢煮凝固，不添加一滴水的自製豆腐，吃起來軟滑綿密，又帶著堅果及奶香，搭配柴魚風味晶凍食用，別有一番風味。

而「海膽淮山短冊」選用日本進口淮山，用職人工法切成如麵條般的細絲，搭配日本空運來台的北海道海膽，入口海膽甘甜鮮美、山藥滑順爽口，讓人意猶未盡。「帝王蟹春雪鍋」琥珀色的柴魚湯底，鋪上一層研磨細緻的山藥泥，外形猶如春雪，搭配帝王蟹的鮮美，是春夏季節美味。

【禁止酒駕，飲酒過量有害健康】