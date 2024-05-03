母親節絕對要讓媽咪吃飽，王品集團鍋物品牌各推加菜好禮，即日起到5／31，到「旬嚐」內用兩客套餐，每桌送價值528元松阪花寶盒1份。「聚日式鍋物」推出內用點雙人瀑布系列餐點，拍照打卡FB完成指定貼文，招待12隻鮮蝦一份。至「青花驕」吃飯，在個人社群上傳媽咪用餐照打卡，加送松阪花禮豬肉盤一份。即日起到5／18，帶媽媽到全台「和牛涮」消費2人份和牛套餐，領券就送459元的日本A5和牛1盤。5／6-5／12帶媽媽到「尬鍋」消費打卡，能現領蛤蜊1盤。鍋物品牌整體訂位約八成滿，門店也保留部分現場候位，提前電話預訂可避免久候。

歡慶母親節，「旬嚐」即日起到5／31，推出內用兩客套餐，每桌贈價值528元松阪花寶盒，以精緻珠寶盒盛裝松阪豬花朵及康乃馨，增添節慶氛圍。消費套餐能以520元加購，原價680元海膽星鑽散壽司或日本鰤魚兩吃一份。廣受上班族喜愛的商業套餐，自五月起也改為全天候供應，套餐最低880元起即能品嚐，並體驗管家細膩的桌邊服務。5／31前內用任一商業套餐，每人享價值110元指定飲品1杯。不分平假日，都能讓媽媽吃得開心。

超人氣火鍋品牌「聚 日式鍋物」，即日起到5／31，貼心準備多重活動，包準媽媽笑到合不攏嘴。第一重：帶媽媽來店內用雙人瀑布系列餐點，並使用AI濾鏡偵測媽媽笑容幅度，笑得越開心，最多能領到12隻蝦子。第二重： 媽媽來用餐就送限量逗媽扇，點雙人瀑布系列餐點，拍照上傳FB指定貼文、註記「聚 日式鍋物」，就招待12隻鮮蝦一份。第三重： 活動期間內用消費，並加入品牌LINE官方帳號，即可參與抽獎，吃越多次抽越多，有機會獲得富士肉肉山、新鮮蛤蜊等好禮，最大獎為價值1,480元超多蝦蝦蝦蝦瀑布一座。

精品麻辣鍋「青花驕」，即日起到5／31推出到門店消費，上傳媽咪到店用餐的照片到個人FB／IG、註記品牌帳號，就款待松阪花禮-以松阪豬肉片擺盤的肉片花盤一份。「和牛涮」即日起到5／18，不限平假日，成為LINE好友領券，帶媽媽消費2人份極上和牛或頂級和牛套餐，就贈1盤459元的日本A5和牛。5／6-5／12活動期間，帶媽媽到「尬鍋」用餐，在任一社群平台打卡，並標註品牌，出示畫面可兌換蛤蜊一盤。