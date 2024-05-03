國民黨立院黨團昨（2日）決定於今天院會將《電業法》第49條修正草案抽出逕付二讀。綠色公民行動聯盟召開「拒絕政治凌駕專業、反對凍漲電價圖利財團記者會」，呼籲政治不應凌駕專業，更示警修法若通過，恐影響電價審議的公平、公正與專業性，凍漲電價將讓全民納稅錢續補貼高汙染、高耗能之產業用電，等同變相圖利財團、改革開倒車。

立法院4月20日在藍白兩黨人數優勢下通過國民黨團所提之「立即凍漲電費」案，雖經濟部依《電業法》表示會維持電價調整決定，但國民黨團昨日決定於院會將《電業法》第49條修正草案抽出逕付二讀修法，讓未來電價漲跌皆須經過立法院同意。

綠色公民行動聯盟協會資深研究員陳詩婷指出，電價費率審議委員會是2015年依據立法院決議成立，旨在規範台電調整電價前通過委員會，依法定公式，經過外部學者與民團評估，呼籲藍白勿將《電業法》淪為政治操作工具，應正視用電戶最大利益，要求電價審議獨立於政治力，且不應通過凍漲提案。

台灣大學氣候變遷與永續發展國際學位學程兼任助理教授趙家緯指出，學界對電價合理調整有積極任事，強調凍漲電價對台灣長期發展不利。他批評，藍白兩黨過去對此討論與實際情形有過大落差。烏俄戰爭造成每度電燃料成本2021年的1.24元增至2023年的2.62元，其中有92％是因為燃料價格波動所致，絕非再生能源支出。

趙家緯提出國際能源總署2022年分析指出，該年台電「化石燃料補貼」增加近100億美元，其中有80億用於電力補貼，在國際上都提出移除化石燃料補貼下，反對電價調漲不合理。他批評，藍白去年強調COP28決議，但真正的決議是「移除無效率化石燃料補貼」，若真的在意永續發展，就不該停漲電價。

主婦聯盟環境保護基金會專員唐偉傑說明，本次電價調漲平均漲幅為11％，然而若是細分觀察會發現，每月用電量500度以下戶數占85％，電欸漲幅僅為3％至5％，每月電費平均增加不超過50元。而台灣電價低，導致耗能產業認為投資節能設施難以回收、民生用電也缺乏節能產品的創新與發展，導致能源管理服務業的發展受限。

荒野保護協會專員黃嘉瑩分析，本次調漲電價中，住宅用電1001度以上漲幅為10％；產業用電則依據用電成長趨勢分為7％到25％的漲幅級距，質疑要求凍漲電價，為的根本不是一般民眾，而是圖利用電大戶。她強調，合理調漲電價才能真正有效減少因管理不當導致的能源浪費。

台灣大學社會學系副教授劉仲恩指出，台灣電價長期偏低，依據家庭收支調查報告，電費與瓦斯費占家庭所得收入的1.2％，相較於韓國的2.8％與日本的4.3％明顯偏低，且也會讓消費者感受到真實的發電成本，不利於各類型節能科技與能源服務業發展，阻礙台灣邁向淨零轉型。

劉仲恩也提到，包含聯合國在內等國際組織都認為，再生能源在現階段已成為成本最低的發電方式，目前有關電價的討論不應再將台電虧損與發展再生能源做連結。

媒體詢問是否具體分析藍白凍漲訴求？針對再生能源的批判有無道理？趙家緯指出，民眾黨強調光電案導致弊案叢生，然而他認為這種說法一點也不務實、理性、科學，他點名民眾黨主席柯文哲競選總統時提出2030年再生能源要再提升30％的政見，近期卻在臉書上拿再生能源價格作為批評的工具，更如何面對過去民眾黨大推的碳稅政策？呼籲柯文哲在氣候議題上的邏輯應有完整性。