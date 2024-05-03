遊客搭上台東成功賞鯨船，拍下海豚跳躍、擊浪。（蔡旻妤攝）

遊客近日搭上台東唯一賞鯨船「晉領號」首航出海，1個多小時遲遲未見鯨豚蹤跡，最終竟出現300隻熱帶斑海豚成群躍出海面，甚至游到船邊，眾人驚喜，更有遊客跑到船頭「搖滾區」拍下感動畫面。解說員蔡安泰表示，首航日就與可愛的熱帶斑海豚相遇，是個好兆頭。

10多名遊客1日懷抱著滿懷期待的心情，搭上台東縣唯一的賞鯨船出航，沿著成功鎮外海緩緩前進，沿途偶爾有海鳥飛過，也有飛魚躍出水面，航行了近1個鐘頭都沒有發現鯨豚的蹤跡，有遊客說「可能沒希望了，出海吹吹海風也不錯」。

過了沒多久，解說員蔡安泰宣布好消息，「正前方12點鐘方向，發現鯨豚群」大家精神為之一振，望向遠方海面上的黑點，隨著距離愈來愈近，眾人情緒沸騰，沒多久就看到成群海豚躍出海面，甚至游到船邊，遊客紛紛站到船頭「搖滾區」，用手機錄下感動的一刻，驚喜程度破表。

蔡安泰說，當天出航時是還是陰天，不過天氣越來越好，後來在較偏北的海域遇到一群熱帶斑海豚，數量估計超過300隻。

業者表示，每年賞鯨季為5到10月，7到8月最旺，海保署從去年5月開始啟動「友善賞鯨2.0」認證標章，於賞鯨旺季期間協助對遊客宣導友善賞鯨守則、環保減塑及友善海洋環境觀念，若海上發現異常情形，例如衝撞鯨豚、非法漁法、鯨豚或海龜擱淺等，立即協助主管機關通報及蒐證，晉領號也成為「友善賞鯨」的一員。