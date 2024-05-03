近年政府大力推動投資台灣方案，截至目前已有1472 家企業、投資金額 2.257兆元，其中307家台商回流，投資金額約1.25兆元。財信傳媒董事長謝金河表示，過去30年，台灣的企業只投資中國，不投資台灣，這是台灣年輕人低薪、失業率高的源頭，如今「台商回台投資」成為改變台灣最大的力量，不僅吸引資金回流，台股站上2萬點，連30幾年的老股出現井噴，像國泰建設突然大漲令人意外。

謝金河在臉書發文指出，4、5月之交，上市上櫃公司開始公佈季報，台灣也公佈首季出口，外銷接單的數字，這兩天跑出來的是經濟成長率，2024年首季經濟成長率是6.51%，這是2021年第二季以來的10季最高，這個數字很漂亮，除了AI帶動的資通訊產業奔馳，還有一個很重要的原因，那就是去年同期的基期太低。

對比2022 第四季，23年第一季的負成長，在低基期下，接下來的數字一定會比預期好，於是去年第四季是4.93%，到今年首季6.51%，連續5季出現一季比一季高的景象。

謝金河認為，改變台灣的最大力量是台商回台投資！過去30年，台灣的人，台灣的錢像單行道般流到中國，台灣的企業只投資中國，不投資台灣，台灣的民眾有錢就把資金匯到中國置產，這是台灣年輕人低薪、失業率高的源頭。

他提到，沈榮津出任經濟部長後，大力推動台商回台投資三大方案，迄今登記回台投資的企業有1472家，金額2.257兆元，企業投資台灣，人和錢都回流，這是改變台灣最大的力量。最近京元電子賣掉中國公司，資金加碼投資台灣，就是一個顯著的例子。

謝金河強調，資金回流，改變台灣的力量逐漸加大，過去台股上萬點，很容易崩盤大跌，現在站在兩萬點，表現平穩，很多躺在地上30幾年的陳年老股出現井噴般的行情，尤其是營建股，像國泰建設突然大漲，這是大家都沒有想到的事。