洛杉磯道奇周四休兵一天，球隊舉辦多年傳統的「Blue Diamond Gala」慈善晚會，球星大谷翔平也與妻子田中真美子穿著正式服裝亮相，亮麗登對的兩人吸引媒體搶拍，手上閃閃發光的婚戒也成為關注焦點。

道奇邀請歌手紅髮艾德Ed Sheeran擔任嘉賓，慈善晚會上的收益將交由道奇基金會運用，進行包括體育、教育、醫療、無家可歸及社會正義等領域的公益活動，協助道奇及球員發揮社會影響力。

大谷此次一改先前常穿的合身西裝，挑戰寬鬆Oversize風格相當有型，田中真美子則穿著高雅黑色禮服，並將頭髮梳起十分端莊。大谷受訪時談到今年自己新婚又歷經前翻譯水原一平詐欺等高低起伏，他說：「幸運的是，我在生活上已經開始找到節奏，這會讓我感到輕鬆許多。」

至於首次參加道奇的慈善晚會，大谷也提到，「我很期待參加，因為這是球隊一項重要的傳統活動。」道奇結束超硬的客場九連戰後，明起將在主場迎戰勇士隊，道奇總教練羅伯茲昨刻意讓大谷坐板凳，這樣他可以休息兩天，能夠適時喘口氣面對漫長賽季。

Shohei and Mamiko have arrived at the #LADFGala. pic.twitter.com/XnjAIPjzgq — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 3, 2024

Shohei and Mamiko Ohtani



they look so amazing 💙 both so tall and beautiful



©️ 1027kiisfm pic.twitter.com/WMEff3GjDc — shobae 大谷翔平 ¹⁷ Ohtani Shohei ¹⁷ 🦋 (@shoheisaveus) May 3, 2024