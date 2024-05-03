大陸國家發展改革委微信公眾號，發表〈以「產能過剩」之名行貿易保護主義之實 損害全球貿易和經濟增長〉評論文章。

文章稱，近期，大陸國內外各方面關注中國新能源產業產能相關問題。對此，要堅持以市場眼光和全球視野，從經濟規律出發，客觀、辯證看待。在經濟全球化背景下，判斷相關領域產能是否過剩，關鍵要看全球市場的需求和未來發展潛力。中國出口電動汽車、鋰電池、太陽能光伏產品等，不僅豐富了全球供給，緩解了全球通脹壓力，也為全球應對氣候變化和綠色低碳轉型作出巨大貢獻。近日，將通過本欄目陸續推送系列評論，幫助各方更好瞭解新能源產業發展現狀及趨勢。

文章稱，一段時間以來，有的國家部分官員、媒體大肆指責中國新能源產品「產能過剩」，為其搞單邊主義、實施貿易保護政策鋪墊造勢。事實上，無論從國際分工、全球供需還是市場規律看，所謂中國新能源產品「產能過剩」不過是有的國家精心炮製的話題陷阱，試圖以此為由推行貿易保護措施，其結果不僅不能讓自身獲利，反而會破壞全球產業鏈供應鏈穩定暢通，損害世界經濟和貿易增長，拖累全球經濟綠色轉型步伐。

一、所謂中國新能源產品「產能過剩」難以立論

對中國新能源產品「產能過剩」的指責，既不符合客觀事實，也不符合經濟規律。

一是要尊重國際產業分工合作的基本規律。有觀點認為，中國新能源產品「過剩產能」在國內難以消化，只能以低價向全世界銷售。事實上，各國依據要素稟賦、發展路徑等形成不同產業領域的比較優勢，相關產品通過跨國貿易互通有無，是國際經濟分工合作的現實。美國高端晶片80％用於出口，美國是全球最大的液化天然氣出口國，美國五分之一的農產品銷往中國，而美國並未因此受到相關產品屬於「過剩產能」的指責。以外銷佔比看，當前中國新能源產品主要滿足國內需求，2023年中國新能源汽車出口僅佔總產量的12.5％。

二是要以發展的眼光看待全球供需關係。有觀點認為，中國新能源產品產能規模已超過全球市場需求，世界其他國家根本無法吸收這些產能。事實上，據國際能源署（IEA）測算，2030年全球新能源汽車需求量將達4500萬輛，是2023年全球銷量的3倍多，是2023年中國產量的近5倍；2030年全球動力電池需求量將達3500GWh，是2023年全球出貨量的4倍多，是2023年中國產量的5倍多；據國際可再生能源署（IRENA）測算，為實現巴黎氣候協定目標，2030年全球太陽能光伏累計裝機量需超過5400GW，是2023年全球累計裝機量的近4倍，是2023年中國累計裝機量的約9倍。顯而易見，當前新能源產品的全球產能還不能滿足未來市場需求，中國的新能源產品為全球企業和消費者提供了綠色、智能的生產生活體驗，為應對全球氣候變化和綠色低碳轉型作出了巨大貢獻。

三是要客觀看待中國新能源產業的發展成績。有觀點認為，中國新能源產品的產能優勢和價格優勢是中國政府大規模補貼的結果。事實上，中國新能源產品的優勢是在市場機製作用下，依託龐大國內市場和完備產業體系，通過市場充分競爭和技術迭代創新而形成的，是中國企業自身不斷努力的結果。同時也要看到，支持新能源產業發展和經濟綠色轉型，是國際社會的一致倡議和共同實踐，世界各國都通過各種方式鼓勵和支持相關產業發展。有些國家更是通過立法對新能源產業提供大量補貼，如美國《基礎設施和就業法案》安排75億美元資金支持汽車充電設施建設，《通脹削減法案》規定對最終在北美組裝的電動汽車提供每輛最多7500美元的稅收抵免。

二、以「產能過剩」為由推行貿易保護主義損人不利己

歷史和現實都已經證明，大肆推行貿易保護主義不僅有損於世界經濟和貿易增長，對推行保護主義的國家自身也是弊大於利。

一是不利於世界貿易增長和經濟恢復。國際貨幣基金組織（IMF）預測今年世界經濟將增長3.2％，明顯低於2000-2019年平均3.8％的水平；近期世貿組織（WTO）將今年全球貿易量增速預測從3.3％調降至2.6％。在此背景下，以「產能過剩」為藉口將經貿問題泛政治化、泛安全化，既無助於解決其自身產業發展面臨的問題，也將進一步拖累全球貿易增長和世界經濟恢復。特別是會嚴重擾亂全球新能源產業鏈供應鏈穩定運行，給世界經濟大循環設置「梗阻」、「堵點」、「斷點」，影響經濟運行效率，甚至誘發各類潛在風險。

二是拖累全球應對氣候變化、推進綠色低碳轉型的進程。近年來，中國新能源產品在滿足國內需求、推動實現「雙碳」目標的同時，也為全球應對氣候變化、實現綠色低碳發展作出了積極貢獻。2023年全球可再生能源新增裝機量達到5.1億千瓦，其中中國的貢獻就超過一半；中國與100多個國家和地區開展綠色能源項目合作，有效解決用電難、用電貴等問題。有專家評論，如果有的國家和企業能以更加低廉的成本來幫助其它國家和地區加快實現綠色轉型的步伐，難道我們不應該感謝他們？那種一方面口口聲聲把應對全球氣候變化作為自身的「崇高使命」，另一方面又以「產能過剩」為由採取保護主義措施，打壓別國新能源產業發展，限制別國新能源產品出口的行徑令人不齒，也是對全球應對氣候變化努力的嚴重損害。

三是推行貿易保護主義會形成反噬，終將搬起石頭砸自己的腳。歷史反覆證明，貿易保護主義損人不利己，沒有贏家。1930年，為減少進口、出清國內積壓產品，美國胡佛政府公布「斯穆特—霍利關稅法」，大幅提高超過2萬種外國商品進口關稅，這一舉措遭到貿易夥伴國紛紛反制，導致美國對外出口急劇下降。穆迪公司報告顯示，美國對中國產品大幅加徵關稅，而美國進口商承擔了自中國進口產品加徵關稅成本的90％以上。彭博也指出，過去10年美國採取的鋼鐵保護主義措施，並未阻止美金屬製造業就業崗位減少，反而增加了其他領域成本，降低了行業競爭力。現在，有的國家又試圖以「產能過剩」為名對別國新能源產業構建貿易壁壘，也很可能再次傷害其國內企業利益和民眾福祉。保護主義導致全球要素資源和產品供需錯配，無疑將進一步增加有關國家國內物價壓力、延緩降通膨進程。

當今時代，經濟全球化是大勢潮流，各國是相互依存、彼此融合的利益共同體，開放包容、合作共贏是唯一正確的選擇。

三、堅決反對以「產能過剩」為名搞保護主義

一方面，各國應攜手踐行真正的多邊主義。堅持從經濟規律出發，客觀、辯證看待產能問題，積極探討和加強合作。充分尊重國際產業分工的客觀規律，堅定不移推進貿易和投資自由化便利化，不斷提升全球產業鏈供應鏈的穩定性。堅定維護以WTO為核心的多邊貿易體制，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。反對將經貿問題泛政治化泛安全化，堅持拆牆而不築牆、開放而不隔絕、融合而不脫鈎，推動構建開放型世界經濟。

另一方面，中國將堅定不移推進高水平對外開放。改革開放40多年來，中國在開放中發展了自己、惠及了世界。現在中國已經是140多個國家和地區的主要貿易夥伴，關稅總水平已降至7.3％，接近世貿組織發達成員水平。不管世界形勢如何變化，中國都將堅持對外開放的基本國策，開放的大門只會越開越大。中國將持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，進一步深化重點領域和關鍵環節改革，穩步推進制度型開放，與各國在相互尊重的基礎上，照顧彼此核心利益，堅持對話協商，做大共同利益的「蛋糕」，不斷以高水平的開放鏈接世界。