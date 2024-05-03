余天女婿陳鑒因涉犯投資詐騙，上月30日在新北市板橋區民治街與捷運站地下連通道被依現行犯逮捕，由檢察官向新北地方法院聲請收押禁見裁准。據了解，他在看守所兩天心情平靜，今（3）日早餐吃銀絲卷配奶茶，中午則吃豬肉燴飯。
據了解，陳鑒目前尚未進行律見，但他心情平靜，閒暇時間就在準備自己的官司。他在看守所內有兩個舍友，與其他收容人相處融洽，早餐吃銀絲卷搭配奶茶，中午則吃什錦豬肉燴飯還有炸雞翅，搭配芹香魚丸湯。
警方日前接獲陳姓男子報案，表示今年2月加入Line投資群組後陸續面交現金600萬元，才發現被詐騙。警方與陳男配合設局，於上月30日和詐騙集團約定在板橋民治街交付投資款項，由警方當場逮捕車手李姓男子並查扣相關證物。
警方隨後又在鄰近板橋捷運站地下連通道逮捕收水手陳鑒、蔡姓男子等人，依現行犯移送新北地檢署；內勤檢察官複訊後依《洗錢防制法暨組織犯罪防治條例》、《刑法》加重詐欺等罪聲押禁見裁准。
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