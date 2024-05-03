曾治豪（小賀）近日在年代《聚焦2.0》提及父親賀一航、秀場天王豬哥亮因大腸癌離世，尤其賀一航罹癌後追求自然療法、拒絕化療，最終沒能戰勝病魔，錯過抱孫女的機會，成為曾治豪心中的遺憾。

秀場兩大天王豬哥亮與賀一航都受大腸癌折磨，曾治豪回憶拍攝電影《大釣哥》期間，豬哥亮精神狀態明顯下降、胃口變差，還必須自備行動廁所隨時待命，讓他看了十分不捨。

曾治豪說，賀一航2011年宣布罹患大腸癌第二期，開刀後僅回診一次便拒絕安排化療，決心與癌症和平相處，豬哥亮和賀一航生前都沒有積極治療，導致病程快速惡化。曾治豪坦言，若有機會時光倒轉，一定會勸父親賀一航接受化療，擁有更長的時間再與家人相處。

曾治豪分享，自己有大腸癌和心肌梗塞家族史纏身，在與「黑澀會美眉」Meggy結婚，生下女兒小樂當爸後，對於健康更加追求。現在的他重視飲食，不僅戒菸戒酒也戒除宵夜習慣，為維持健康他2個月內減掉10公斤，健檢數值都回歸正常，節目中感性說：「想活久一點，未來要牽女兒的手走進禮堂」。

蕭敦仁醫師透露曾與賀一航同台探討大腸癌議題，當時也苦勸賀一航接受化療，可惜最終沒成功說服。蕭醫師表示，若積極治療8年存活率可提高60％，目前大腸直腸癌患者平均年齡68歲，建議50歲以上民眾可安排糞便潛血檢查，檢驗陽性再做大腸鏡，平時飲食也該減少「收菜尾」習慣，反覆加熱剩菜剩飯容易將細菌吃下肚、破壞腸胃健康。《聚焦2.0》每周六晚間8點於年代新聞播出。