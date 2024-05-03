國科會自去年初整合產學研力量，發展具台灣特色與繁體中文的可信任生成式AI對話引擎（TAIDE，俗稱台版ChatGPT）。如今滿一年，國科會於3日舉辦TAIDE成果發表會，主委吳政忠指出，台灣負責製造出引擎，剩下就是各行各業變成汽車去開，並宣布TAIDE計畫會再延一年，讓引擎更適合台灣這個環境。

歷經一年，TAIDE團隊開發出基於Llama2的TAIDE LX-7B（可商用版本）及TAIDE LX-13B（學研用版本）模型，其在寫文章、寫信、摘要、英翻中、中翻英等五大任務表現優異，並具備多輪對話及阻絕產生不恰當回應能力。

國科會表示，為讓外界自由運用TAIDE打造符合自身需求的系統，團隊於今年4月15日公開釋出TAIDE LX-7B模型，不到半個月的時間，已有超過6,000人次下載，顯示各界對於可信任、具有台灣特色的繁體中文基礎模型強烈需求。而在4月19日Meta 公開釋出Llama 3，為回應各界對於基於Llama 3繁中模型之期待，TAIDE團隊僅以4天時間旋即完成Llama 3-TAIDE-LX-8B-Chat-Alpha1模型，於4月29日公開釋出。

國科會主委吳政忠表示，經過產學研一年努力，終於有台灣味的生成式AI引擎釋出，他認為，學校、產業界一定要合作，因為台灣人力資源有限，畢竟跟國外其他大廠有很差距。至於未來要怎麼造車，就是各別本事，由台灣製造引擎，各行各業變成汽車去開。並宣布TAIDE計畫會再延一年，讓引擎更適合台灣這個環境。

吳政忠也說，生成式AI出來，不只用在科技業，是用在各行各業，相信未來五年之內會有更多應用，目前看起來趨勢已經開始，台灣要加油。另他也提到，AI基本法草案年底前會推出，如果沒有相關規範，生成式AI是很有力量的，因此倫理跟安全也是要來顧，他並透露，下午行政院也會開會討論。

中央研究院孔祥重院士表示，台灣不能缺席在這各國AI競逐的世界，因此要掌握屬於台灣的大型語言模型。

國科會細數團隊在這一年積極與產學研合作夥伴發展多元應用，產業夥伴有超乎預期的進展，證明了TAIDE模型可應用在各個領域，對於後續推動百工百業使用AI展現出無限的可能性。

成功案例包含中興大學開發的農業知識檢索系統-「神農TAIDE」，團隊經轉換使用TAIDE模型，使用者不再需要付費查詢，費用大為降低，且經過TAIDE過濾和摘要的答案，準確且容易理解，減少查找資料的辛苦。不僅農業研究人員，青農也都是受惠者。

台南大學的「台英語」對話機器人則將TAIDE模型導入中小學生台語教學，結合本土語言教材適合全球中小學生多元化語言學習， 2024年已在日本、馬來西亞、香港及台灣進行場域驗證。

陽明交大的台客語TAIDE大語言模型＋語音AI介面，讓電腦具華台客英語聽說讀寫，翻譯口譯至多國語言能力，也能進行即時任意對話。

高雄大學Kuwa GenAI OS是本土開發且開放源碼的新一代生成式AI應用平台，其預載TAIDE模型，讓個人及各行各業皆可輕鬆在地端使用TAIDE生成式AI服務或開發創新應用。

群聯獨家專利研發的aiDAPTIV＋平台已與TAIDE模型完美驗證整合，並攜手十家以上的國際電腦大廠聯手，共同推出平民化的生成式AI地端運算平台，大幅加速台灣及全球的生成式AI應用普及。

叡揚資訊則在不同產品整合TAIDE模型，讓使用者可以用直白語句查詢知識庫；此外，公文系統提供自動例稿生成，提高公文撰寫效率。

至於教育部推出基於TAIDE的AI CUP競賽報告檢查系統，此系統將自動審查參賽報告，確保符合學術標準。以往僅前25％的報告進行實質審查，現透過TAIDE技術，所有報告均獲全面審查，提升報告品質，加強競賽的公平性與專業性。此系統未來亦可供其他教育競賽使用，作為文件檢核的參考模型。