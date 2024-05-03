屏東縣警局統計全縣今年1月迄今，因車輛在無號誌路口或閃光號誌路口未停讓所致交通事故，共發生394件，造成8人死亡、581人輕重傷，顯示民眾對於路口停讓觀念普遍不足。屏東警分局萬丹地區車禍傷亡人數則較去年同期增加，警方除加強交通大執法專案，並與鄉公所、路權機關、號誌單位會勘討論改善。

屏東警分局表示，統計萬丹地區交通事故資料，今年迄今已發生11件死亡車禍，造成11死8傷，相較於去年同期發生2件，造成2死1傷，件數增加9件，死亡人數增加9人，受傷人數增加7人。

屏東警分局分析死者年齡20至64歲有6人，65歲以上有5人，高齡者占45％；另依交通事故肇事原因，其中無號誌路口未停讓有4件、機車自撞2件、未兩段式左轉2件、酒駕2件及未依規定讓車1件；另依交通事故肇事原因，其中無號誌路口未停讓有4件、機車自撞2件、未兩段式左轉2件、酒駕2件及未依規定讓車1件。

屏東警分局除持續針對萬丹地區實施交安宣導及交通大執法專案，深入地方強化民眾遵守交通安全規則觀念，另外也依據死亡交通事故發生地點，逐件辦理現地會勘，並會同鄉公所、路權機關、號誌單位會勘討論改善項目，改善事故地點的道路狀況與道路設施。

屏東警分局呼籲用路人，行經路口無論有無號誌，請務必放慢行車速度，並遵守道路標誌、標線及號誌行駛，時時刻刻注意車前狀況；特別是騎乘機車通勤的民眾，勿因一時搶快，而造成生命、身體或財物上的損失。