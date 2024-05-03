準副總統蕭美琴3月受邀出訪歐洲多國，但有捷克、美國智庫人士爆料稱，德國拒絕蕭美琴以私人身分入境。對此，外交部回應，蕭美琴3月訪問捷克等國，過程順利，往返均是經由德國法蘭克福轉機。

副總統當選人蕭美琴３月應歐洲智庫邀請，訪問捷克、波蘭及立陶宛等中東歐國家，分別會晤國會議長及副議長，另也「民主與安全」為主軸議題在捷克、波蘭及立陶宛智庫發表演說。

- When Germany wanted to get the TSMC fab to Dresden, German government send its cabinet level minister to Taipei to beg for it. First time in decades a European cabinet minister visited.



- After Germany got it, now it shows middle finger to Taiwanese Vice-President-Elect, not… — Jakub Janda 楊雅嚳 (@_JakubJanda) May 2, 2024

但捷克智庫歐洲價值安全政策中心（EVC）主任楊雅嚳（Jakub Janda）2日在社群平台X（原Twitter）發文指出，德國政府先前希望台積電到德勒斯登（Dresden）設廠時，派遣部長官員赴台「乞討（beg）」，但得到台積電後卻對台灣的準副總統蕭美琴豎起中指，甚至不讓她乘坐地面交通工具過境，蕭也沒離開過德勒斯登機場。

另在馬歇爾基金會的「在歐洲觀察中國」專欄2日也有文章指出，蕭美琴訪問歐洲正值德國總理蕭茲（Olaf Scholz）訪中前一個月，柏林拒絕了蕭美琴以公民身份訪歐期間過境德國南部的要求，相較之下她可以入境比利時、捷克、立陶宛和波蘭。

對此說法，外交部今（3）日上午回應，蕭美琴3月訪問捷克、比利時、波蘭及立陶宛等國，過程圓滿順利，往返均是經由德國法蘭克福轉機，相關行程安排及路線規畫以便捷、舒適及安全為最主要考量。對於受訪各國當時對蕭美琴的歡迎與接待，外交部再次表達感謝之意。

而先前也有捷克媒體報導，蕭美琴訪問捷克期間，遭中國大陸駐布拉格大使館武官跟蹤，甚至差點發生車禍。當時外交部回應，已就本案指示我國駐捷克代表處向捷方查證，捷方表示仍在釐清之中。國安局則說，針對執行安維對象出訪安全維護勤務，均協調國內外相關單位，擬訂警衛計畫，並落實執行安維工作，確保安維對象安全。