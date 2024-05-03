母親節將至，為照顧媽媽們的運動需求，新北市運動中心即起至31日推出母親節多元運動優惠方案，及入場折扣。

體育局表示，新莊運動中心（5／6－5／19）完成指定任務享體適能免費1小時；中和運動中心（5／4－5／19）推出2人穿同色系運動上衣，可享免費體適能1小時，歡迎帶媽媽一起來運動；樹林運動中心（5／5）推出體適能檢測免費，包含Inbody及8種體適能檢測，讓23歲至64歲女性朋友了解身體狀態、完成檢測再送優惠劵；淡水運動中心（5／11）推出有氧運動體驗，可至1樓櫃台報名，名額有限、額滿為止。

體適能優惠有三重運動中心（5／6－5／12）女性2小時70元、板橋運動中心（5／11－5／12）女性1.5小時50元；課程優惠有新莊運動中心（5／6－5／19）女性當日單堂體驗課8折、樹林運動中心（即日起至5／24）推母親節體驗課每堂只要100元；五股運動中心（5／12－5／31） 5、6月指定課程，任選5堂單價$150之課程，或任4堂單價150／160／180之課程搭配，皆享有優惠價520元；游泳優惠有板橋運動中心（5／11－5／12）女性單次門票50元、泰山運動中心母親節當天，兩人同行（至少一位女性）一人免費。