台積電亞利桑那州廠延後至2025年量產，外媒《Rest of World》先前以「台積電在美國沙漠慘敗」為題撰文，直指台積電赴美發展遭遇許多挫折，美國財經媒體前專欄作家史密斯（Noah Smith）在個人部落格發表文章指出，東亞管理文化並不總是成功，像是日本的管理方式效率就欠佳，不能簡單地將一國的經驗套用到另一國。

針對《Rest of World》提及，美國工程師不滿公司僵化的等級制度，直指該制度不利生產力，甚至有人稱台積電是地球上最糟糕的職場環境；來自台灣的資深同事則認為美國同事缺乏奉獻與服從。史密斯認為，像這樣的故事助長了刻板印象，東亞人勤奮、受人尊敬，美國人則懶惰，也加劇了市場的擔憂，即美國無法在晶片製造或任何高科技製造方面與東亞國家競爭。

許多觀察家聲稱，日本在製造業方面的表現源於根深蒂固的勤奮、尊重權威等文化價值觀，這與台灣的文化價值觀非常相似。

但史密斯強調，東亞管理文化並不總是成功，美國人對台灣晶片生產商的許多擔憂，與他們在20世紀80年代和90年代初對日本製造商的擔憂非常相似，但事實證明，日本的管理方式效率欠佳，從90年代開始，日本的勞動生產力開始明顯落後於許多其他先進國家。史密斯認為，不能簡單地將一國的經驗套用到另一國。

而從台積電的薪資來看，2021平均薪資為6萬4874美元，獎金約為4萬美元，總計約10.5萬美元，在科技界並不算高，台積電亞利桑那州廠必須與其他美國科技公司爭搶人才，則是另一大隱憂。

史密斯最後總結，對外直接投資是一個漫長、曲折、艱鉅的旅程，外界不應該期望第一次嘗試就一切順利，而且，文化差異對商業的影響並不如外界想像的大，人是可以學習的。