今東北季風逐漸減弱，氣溫回升，中央氣象署表示，北部及宜花白天高溫約25至27度，中南部及台東高溫維持30至32度，局部溫度會再更高，感受溫暖偏熱，降雨部分，東半部地區則有局部短暫陣雨。

中央氣象署公布1周溫度趨勢。（中央氣象署提供／蔡明亘台北傳真）

中央氣象署指出，今台灣東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，南部山區並有局部較大雨勢發生的機率。

中央氣象署公布1周降雨趨勢。（中央氣象署提供／蔡明亘台北傳真）

明起4至5日環境轉為東南風或偏南風，水氣仍偏少，迎風面東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；6日鋒面位於北部海面，7日鋒面通過北部海面，水氣明顯增加，天氣不穩定，北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，6日中部地區也有零星短暫陣雨。

8至9日東北季風稍增強，北台灣高溫稍下降，迎風面北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；10至12日台灣附近風場逐漸轉為偏東風到東南風，東半部地區局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

此外，近期累積雨量較多且餘震仍頻繁，山區易有土石鬆動造成崩坍、落石，若非必要請避免前往山區活動，提醒民眾注意自身安全。