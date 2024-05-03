台中市豐原警分局豐原派出所員警，4月25日當天執行守望勤務時，發現有34歲陳姓男子在豐原區中正路上鬼鬼祟祟，形跡十分可疑，隨即調度線上警力，成功緝獲2名詐欺車手，全案依詐欺罪、《洗錢防制法》送辦，另陳是新北地檢發布的詐欺通緝犯，並解送歸案。

警方表示，陳姓男子當時不斷東張西望，其怪異行為引起警方的注意，員警觀察陳緊盯著手機，似乎在等人，不久32歲王姓女子騎乘普重機車至該處與陳男會合並交付現金，警方見狀隨即上前盤查2人身分，調查發現2人皆為車手，正在面交款項，當場人贓俱獲。

王女向警方辯稱，日前於網路上尋找借貸管道，借貸專員表示要先美化帳戶金流，才能確保銀行貸款代辦申請能夠順利，故會先匯入1筆46萬元至王女帳戶，並要求王女將該筆款項全數領出，至指定處所交予陳男，王女與陳男碰面交之際，當場遭警方查獲，並於陳男隨身包包內扣得該筆犯罪所得。

豐原警分局統計，今年1至3月份共受理477件詐欺案件，成功攔阻38件，攔阻金額達1104萬元，警方呼籲，詐騙手法日新月異，民眾切勿輕易聽信來路不明的指示，應多方查證、小心行事，避免掉入詐團的話術中，遭利用淪為人頭帳戶吃上官司，得不償失。若有疑問可撥打165、110或是到鄰近派出所詢問。