落網畫面曝光！余天女婿當車手頭 被逮當下竟拿「這物」撇罪行 @chinatimesent

前立法委員余天已故次女余苑綺的先生陳鑒，上月30日參與詐騙集團犯罪時，當場遭新北市海山警分局幹員逮捕，從身上查扣200餘萬元剛收回的贓款，陳鑒為脫罪，出示余天特助名片，強調自己身為國會助理，不會從事非法勾當，警方才知其身分。

據了解，37歲陳鑒疑因在家族的建築公司收入不足5萬元，入不敷出，故於數月前透過網路求職加入詐騙集團，擔任「收水」角色，每天工作係向車手收取詐騙被害人的贓款，每單金額約200萬到300萬元，1天約收取5單，每單他可抽取2％佣金，估計不法所得數十萬元，但陳鑒否認。

上月29日海山分局接獲詐騙被害人報案，稱誤信詐騙集團投資股票，陸續面交5次以上，損失約600萬元。警方組成專案小組偵辦，協請被害人配合，繼續與詐騙集團周旋，隔日被害人至約定地點佯裝欲交付款項，待車手現身時，埋伏幹員立即上前將車手逮捕。隨後警方帶同車手前往交付贓款給上游「收水」，至約定地點捷運板橋站地下連通道，當場逮捕陳鑒。

警方依詐欺罪嫌及違反《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》將陳鑒移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。