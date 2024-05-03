竹東鎮一名劉姓男子竊車遭到警方逮捕後，隔天竟因心情不佳，在沿河街住處縱火，火勢延燒到鄰近住宅，警方獲報後才發現均為劉男所為，劉男辯稱是想要改建家中才縱火，警方依公共危險罪將男子逮捕送辦。

竹東分局二重埔派出所近日接獲民眾報案表示車輛遺失，員警調查後，4月30日於轄內發現該失竊機車，立即擴大調閱車牌系統，鎖定劉男涉有重嫌，最後顯示車牌位置在沿河街一帶。

於現場發現劉男鬼鬼祟祟，見劉男準備發動機車時，警方上前攔截，劉男辯稱自己並未竊車，只是想要牽車而已，還說鑰匙都還在車上，沒有侵占偷竊的意圖，並表示「會騎回去歸還」，警方當場依竊盜現行犯逮捕。

殊不知，隔日晚間10時竹東派出所接獲報案，有民眾在沿河街屋內縱火，經警方到場了解，竟發現與前日機車竊嫌為同1人，劉男表示欲改建家中，故使用打火機在家中物品點火，全案訊問後，依法移送新竹地檢署偵辦。