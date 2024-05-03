台北市政府警察局日前發函給台智光公司，終止2017年與其簽訂的市警局監視器網路合約。雖然台智光日前回函表示不服，而北市府也再度邀請台智光於2日下午入府討論終止程序後續事宜，不過台智光卻未派人出席，也未提供相關資料。對此台北市長蔣萬安3日受訪時表示，接下來會繼續合約終止程序，並且依照母約規定回到1761元的費率。

蔣萬安表示，2日下午的會議，副秘書長張溫德即刻向他回報台智光未派員出席，接下來就會依照發給台智光公司的函文內容，來繼續後面相關處理的程序。那另一方面4月8日已經發文終止專案合約，所以4月8日後就會依照公版費率1761元支付，資訊局也即刻來進行相關備援方案的佈建，但最重要就是治安絕對不容許有任何死角，維護治安是最重要的考量。

至於針對北市府的網路備援方案，資訊局長趙式隆2日向議會專案報告時表示，有洽談約10家廠商，但目前仍處於觀望階段。而3日蔣萬安被問到「備援方案是不是有觸礁的狀況？」他則表示目前都仍持續洽談當中，現階段就是不會讓治安產生死角，這是最重要的考量。