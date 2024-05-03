百萬Youtuber愛莉莎莎和羽球教練呂杰陽結束1年半戀情後，趁在泰國轉機空檔跑去賞屋，稱「想要再買一間」；豈料遭Dcard網友質疑炒房；對此，愛莉莎莎發三點聲明回應。

愛莉莎莎截下Dcard網友酸她「嘴巴喊著居住正義結果自己房子一棟一棟的買」的文章，哭笑不得地說：「又有人在吵這個！」她列出3點回應，第1，泰國房地產市場中，外國人的購屋配額是總量的49%，本地人則有51%，因此外國人買泰國房的行為，不太能影響當地人購入的房價，「拜託有個觀念：買房不是炒房。」

愛莉莎莎聲明。（圖／愛莉莎莎IG）

第2，愛莉莎莎在泰國看的房都是永久產權而非地上權，在當地只有一些皇家區域是地上權，而房仲一開始都會明說，除非遇到做詐騙的業者。第3，愛莉莎莎強調：「我還沒買，我只是先看房，回台灣確定金流不會有問題才會下手。」

愛莉莎莎分享自己認為的炒房意思。（圖／愛莉莎莎IG）

愛莉莎莎也列出炒房的定義：團購壓低房價、利用媒體散布假消息提高行情、開發商跟炒房團合作「洗售」，愛莉莎莎不解地問：「請問我有符合任何一項嗎？」在她心中，炒房指的不是購買房子的散客，而是政客、開發商（建商）及媒體或一些組織的共犯結構。