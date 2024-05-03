北市國小驚傳體罰事件！一名男童媽媽在臉書爆料，北市某國小教練對9名學生實施體罰，打到屁股都是瘀青，並附上孩子受傷的照片，氣得她將孩子帶去驗傷並報警提告。對此，民眾黨台北市議員林珍羽也在貼文下方留言，已通知教育局至議會說明。

該名媽媽在臉書發文，並PO出孩子受傷的照片。指出教練過去就曾體罰學生，2日早上有9個學生被教練用掃把的木柄打屁股，結果每個孩子的屁股都瘀青紅腫，讓她忍不住質疑，「體罰成這樣，是你的孩子你會接受？」。

該名媽媽表示，從來沒說過孩子不能被打，過去也沒有反應過什麼，「今天打一下可以理解成教練真的很生氣，但看來教練真的超級生氣，到12下都完全不能控制自己的情緒」，讓她開始擔心未來可能會發生危險，「是否要打到出人命，才能來檢討力道跟情緒的問題？」。

該名媽媽事後也上傳與孩子的對話，她詢問男童為何會被打，男童表示，他們運動時有一個同學跑樓梯的方式錯了，他出聲提醒卻被教練誤會在聊天，即使否認也被認為在說謊，最後9人都被教練體罰打屁股。

該名媽媽指出，自己聽到的情況與教練的說詞不同，不過有2個以上的孩子說詞一致，質疑教練是否只根據自己的認知進行處罰，「我還是要強調，我沒有說我的孩子不能打，但不能過頭」，而該名媽媽已前往醫院驗傷，並報警提告。

對此，臺北市民眾黨議員林珍羽也在貼文下方留言，「已通知教育局至議會說明！」。

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