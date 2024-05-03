高雄1名男子於2018年與妻子結婚後，與國小一年級的繼女3人同住，未料，他竟趁3人一起洗澡，妻子先離開之際，竟以不聽話神明會處罰為由，對繼女強制性交得逞；2022年，妻子偶然問女兒才得知，憤而提告、離婚。高雄地院依對未滿14歲女子強制性交共兩罪，判應執行刑10年。

判決指出，阿文（化名）與妻子於2018年3月結婚後，妻子帶著女兒一同到高雄生活，一家3口於苓雅區生活，3人還會一起洗澡，但某次洗澡時，趁妻子洗完澡先離開，他以「不配合聽話將遭神明處罰」為由，對繼女強制性交；後來一家人搬到鳳山區住處時，阿文又用同樣的說法，再對繼女伸出狼爪。

2022年8月，妻子與女兒談心時，問女兒是住台北還是高雄好時，女兒回她「在台北比較快樂，想回去台北」，問她為什麼，女兒才說出阿文會要她用嘴巴含住生殖器，母親聽到這席話大吃一驚，趕緊帶女兒去找阿文對質，但阿文否認，妻子氣不過直接報警，並在同年11月跟阿文離婚。

高雄地院審理時，阿文否認對繼女伸出狼爪，他的辯護律師也說，案發現場均為空間狹小住家，若阿文有對繼女做出不好的行為，妻子不可能沒聽到。

但法官檢視相關事證，發現阿文曾為此事向太太道歉，「我不會再靠近你們了 我也不可能再傷害你們」、「你可以撤告 你還是堅持提告」、「我進去最少7年起跳 我連在裡面的日子也過不下去 乾脆走完人生好了」，甚至還傳送遺書等照片，也向繼女道歉，還說出「謝謝妳愛我，爸爸雖然有錯在先，我死後也不敢要求妳原諒我…」。

法官認為，阿文犯行遭察覺後，自知理虧且難逃法網，才心急迫切要求母女兩人宥恕他的犯行，若沒有過錯，何須懇求母女原諒，且繼女經心理衡鑑已達焦慮和憂鬱顯著程度，綜合相關事證，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪判刑10年，可上訴。

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