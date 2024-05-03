JOSH HART FOR THE LEAD 🎯 pic.twitter.com/krz73oDXjb — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 3, 2024

尼克明星後衛布朗生繼續開啟「季後賽模式」！布朗生3日全場投27中13，含三分球投8中3，攻下全場最高41分，這是他連3場季後賽得分破40，加上哈特最後24.4秒投進打破平手僵局的關鍵三分球，尼克最後以118比115驚險擊敗地主七六人，將以首輪4勝2敗戰績挺進東區準決賽，對手將是今天同樣晉級的溜馬。

尼克雖在首節一度取得33比11大幅領先，七六人卻及時打出11比0小高潮追上，來到次節，希爾德接連投進5顆三分球，七六人更靠烏布雷三分球取得49比47首次超前，打完上半場，七六人54比51領先，恩比德與希爾德各拿17分，布朗生則替尼克攻下半場最高16分。

Jalen Brunson is HEATING UP as he drains back-to-back threes 🔥



He's up to 33 points!pic.twitter.com/whDFEdhOB6 — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 3, 2024

來到下半場變成雙方互有領先局面，但到比賽還剩6分鐘左右，布朗生連進兩顆三分球，幫助尼克101比95領先，隨後更擴大領先到8分，七六人卻打出7比0追上，布朗生雖在最後53秒投進兩分球，馬克西卻在最後34.9秒完成三分打，把比數追成111平。

暫停過後，哈特站在三分弧頂形成完全空檔，他也穩穩在最後24.4秒投進打破平手僵局三分球，尼克故意放給恩比德上籃放進兩分，迪文森佐最後11.1秒兩罰俱中，恩比德也犯滿畢業，馬克西最後10.1秒兩罰俱中，布朗生最後7.7秒也是兩罰俱中，最後一擊交給希爾德三分出手沒進，七六人飲恨落敗。