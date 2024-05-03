內政部長林右昌即將於520卸任，不過此時內政部卻提及要加發里長年終1.5個月，約7萬5000元，引發外界質疑是政策綁樁考量，且雖然以中央角度提出替里長加薪，不過費用卻要由地方政府埋單。對此台北市長蔣萬安3日表示，站在市政府的角度，當然是希望中央應該要考量地方政府的財政，給予相關的補助。

針對里長加發年終1.5個月一事，蔣萬安3日上午出席中正區里長座談會時表示，這是一個大家都很關心的議題，不管是在地方政府或者是立法院，很多委員都有提案，那現在如果內政部確定同意，就他所知昨天行政院會大家有討論，屆時送到立法院審議。

蔣萬安直言，就他了解，昨天經行政院會討論過後，里長加薪的預算，可能還是必須由地方政府來編列。那站在台北市政府的角度，當然是希望中央應該要考量地方政府的財政，給予相關的補助，「我想這個中央地方一起來推動，這樣會比較好。」