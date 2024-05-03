許多民眾喜歡到全聯採買生鮮，有網友大推一款「早安地瓜」，只要丟進烤箱烤1小時，出爐後口感綿密、味道香甜，直喊是吃過最好吃的地瓜，「像用糖水蜜過的那種甜，超猛的！」許多網友也說這款地瓜真的很好吃，用電鍋蒸或氣炸鍋烤都可以，健康又美味。

一名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團發文分享，日前買了一款「早安地瓜」，烤箱不用預熱，直接丟進去烤約1小時，溫度設定230度，會烤出蜜。

原PO大讚，烤完後吃起來口感綿密、味道香甜，她形容「像用糖水蜜過的那種甜，超猛的，是我跟室友覺得目前吃過最好吃的烤地瓜。」

貼文曝光引發討論，吃過這款地瓜的網友們也大推「超甜，真的不是普通好吃而已」；也有主婦表示，這款地瓜是冰箱常備食材，有時候會把地瓜切塊和米飯一起煮，非常美味。

另有網友建議，可以先用電鍋蒸過，再丟氣炸鍋烤一下也會出蜜，而且烤的時間省很多，比較不費電。

全聯冷凍庫另一款「冰烤蕃薯」也相當熱銷，不少網友曾在社團推薦，只要拿出來退冰就能直接吃。想要吃熱的就放在電鍋裡面，不要放盤子或碗、不加水，乾烤幾分鐘跳起來後就像現烤的；還有網友表示，不解凍直接微波1分鐘到1分半就很好吃。