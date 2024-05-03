日本一家大型機場正準備紀念營運30週年，同時它也達成許多美國機場夢寐以求的里程碑。自開業以來，沒有一件行李遺失。而這個擁有完美紀錄的機場，便是位於日本的關西國際機場。

據《新聞周刊》報導，關西國際機場為大阪、神戶和京都提供服務，是日本最繁忙的機場之一。它是在1994年9月開張，並因其營運效率高而廣受讚譽，至於它完美的行李處理記錄，更讓它在主要國際機場中獨樹一幟。

關西機場發言人高西健二（Kenji Takanishi）說，關西機場保持行李處理上的完美紀錄並沒什麼秘訣。但他們確實有一套方法，能確保每件行李都能到達目的地。

關西機場的團隊以2到3人為小組作業，他們遵照詳細的工作手冊，該手冊詳載了各航空公司貨艙裝卸的規則，並被要求定期共享信息。如果從航班上卸下的行李數量與起始地裝載的行李數量不同，工作人員會立即檢查貨艙和周邊區域。

高西說，機場的目標是在航班降落後15分鐘內，將行李箱從貨艙送到行李提取處，工作人員會把每件行李放在傳送帶上，手把朝外，以便提取。此外，若有行李被雨水弄濕，工作人員也會協助擦拭，而嬰兒車和運動器材等物品則由專人交給旅客，以確保它們在卸載過程中不會損壞。

然而，關西機場服務雖可靠，卻面臨著一個嚴重的問題，那就是它正以驚人的速度下沉。機場建在大阪灣的兩個人工島上，被視為工程奇蹟，但這30年來已經下沉約3.7公尺，這使工程單位必須花費1.17億英鎊（約46億新台幣）來加高海堤，但這或許只能延緩下沉，並無法解決問題。

文章來源：The Airport That Hasn't Lost a Single Bag in 30 Years
北韓「1原因」將恐攻報復？南韓5外館調升警戒
拜登說錯話？批盟友日本如中俄「很仇外」為1事開脫
《文創股》橘子首季獲利創同期次高 每股盈餘2.31元
#關西國際機場 #行李 #人工島 #高西健二 #航班
透過【Google新聞追蹤中時新聞網