日本一家大型機場正準備紀念營運30週年，同時它也達成許多美國機場夢寐以求的里程碑。自開業以來，沒有一件行李遺失。而這個擁有完美紀錄的機場，便是位於日本的關西國際機場。

據《新聞周刊》報導，關西國際機場為大阪、神戶和京都提供服務，是日本最繁忙的機場之一。它是在1994年9月開張，並因其營運效率高而廣受讚譽，至於它完美的行李處理記錄，更讓它在主要國際機場中獨樹一幟。

關西機場發言人高西健二（Kenji Takanishi）說，關西機場保持行李處理上的完美紀錄並沒什麼秘訣。但他們確實有一套方法，能確保每件行李都能到達目的地。

Japan’s Kansai International Airport won the Skytrax award for World’s Best Airport for Baggage Delivery 2024. The airport has apparently never lost a piece of luggage in 30 years... and they handled approximately 10 million baggage items in the 2023 fiscal year alone 🧳 pic.twitter.com/348Bodowfv — Breakfast Television (@breakfasttv) May 2, 2024

關西機場的團隊以2到3人為小組作業，他們遵照詳細的工作手冊，該手冊詳載了各航空公司貨艙裝卸的規則，並被要求定期共享信息。如果從航班上卸下的行李數量與起始地裝載的行李數量不同，工作人員會立即檢查貨艙和周邊區域。

高西說，機場的目標是在航班降落後15分鐘內，將行李箱從貨艙送到行李提取處，工作人員會把每件行李放在傳送帶上，手把朝外，以便提取。此外，若有行李被雨水弄濕，工作人員也會協助擦拭，而嬰兒車和運動器材等物品則由專人交給旅客，以確保它們在卸載過程中不會損壞。

Zero luggage lost -- Japan's Kansai International Airport has been responsible for no lost luggage since it opened in September 1994, gaining international recognition for prompt and reliable baggage delivery.https://t.co/THyo1ic1of pic.twitter.com/Spoi6ZlKdK — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) May 1, 2024

然而，關西機場服務雖可靠，卻面臨著一個嚴重的問題，那就是它正以驚人的速度下沉。機場建在大阪灣的兩個人工島上，被視為工程奇蹟，但這30年來已經下沉約3.7公尺，這使工程單位必須花費1.17億英鎊（約46億新台幣）來加高海堤，但這或許只能延緩下沉，並無法解決問題。