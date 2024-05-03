教育部3日宣布，通過新訂定的「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」，並預計將於10日公告，針對校長涉及性侵、貪污瀆職、嚴重霸凌及經醫師判定有精神病等不適任情況，訂定全國統一處理標準，值得關注的是，未達不適任標準，可回任教師。這讓教團無法接受，反問：「不適任校長就是不適任教育人員，既然是不適任教育人員，還能夠擔任教師嗎？」應予直接解聘或不續聘。

教育部已在4月11日預告「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」草案，明定由主管機關設置「校長事件審議會」處理上述不適任案件，須包含校長、教師、家長、私校團體代表及法律、教育學者專家。

教育部今日表示，過往校長不適任事件，未有一致性的調查處理機制，各機關寬嚴不一，為回應各界期待，教育部依112年6月21日修正公布之《國民教育法》第17條第2項授權規定，並邀請校長、教師及家長團體等代表及22縣市主管機關，歷經15次會議研商，擬具「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」。

教育部說明，校長疑似涉有不適任事實時，為加快處理程序，於「校長事件審議會」下設5人審查小組，審查是否受理各檢舉案件。其程序為主管機關接獲檢舉或知悉違法事件後，應於2個工作日內交由審查小組審查。

教育部指出，為保障學校師生及校長權益，除涉及性別事件由主管機關依《性平法》調查、處理外，主管機關應組成3至5人調查小組，就校長不適任事件予以調查。另私校校長倘疑似有不適任情形，由學校法人依《私校法》辦理，法人未辦理或未依法辦理時，主管機關再進行調查。

教育部提到，為確保調查小組之專業、公正性，小組委員須自校長事件審議會調查人才庫，遴選該校長服務學校以外的專家學者擔任，其中至少應有1名法律專家。事件調查時，應保障校長陳述意見機會，並應邀請同一教育階段類型學校或全國校長協會代表陳述意見。

至於校長不適任事件之終局實體處理，教育部說，倘涉及消極資格者，除解除其職務，並不予回任教師外，應併審酌案件情節，管制其終身或1年至4年不得聘任為教育人員。未達解除職務之不適任情形者，主管機關應依其個案情形，作成回任教師、改任其他職務或為其他適當處理。

全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）認為，教育部目前的立法思維僅是遷就現況、方便主管機關之實務操作。「不適任校長就是不適任教育人員，既然是不適任教育人員，還能夠擔任教師嗎？」

全教總呼籲《校長不適任草案》回歸《國民教育法》第18條第2項規定的作法，重點就是不得讓其回任教師與教育人員，應予直接解聘或不續聘。

全教總也說，礙於法規授權，《校長不適任草案》未來僅適用於公、私立國中小校長，高中校長不適任事實認定與處理，並無相關規範，形成教育法制之空窗，要求教育部比照《國民教育法》，盡速修正《高級中等教育法》，及早訂定高中校長不適任處理機制，或於《校長不適任草案》加入高中學校準用規定，讓高中不適任校長處理機制可一體適用。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。★《中時新聞網》關心您：陪你勇敢，不再旁觀，教育部反霸凌專線請撥打：1953。