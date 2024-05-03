每個人對生活的要求都不同，有些人認為感情是最重要的事，有的人則是把賺錢當成人生目標。命理網站《星座巫師》分享3星座腦子只在乎賺錢，當事業與感情出現衝突時，他們會果斷選擇工作，絕不會為情所困。

▎金牛座

金牛座重視錢財帶來的利益，處理事情時會考慮到各層面的問題，如果有風險，絕不輕易涉足，下決定前一定會做好準備，無論做什麼事都很勤奮，為了改善生活品質而奮鬥，認為唯有物質才能帶來真正的享受，對於他們來說，愛情並非人生中最重要的事情，賺錢過程意志堅定，不會輕易被情所困，甚至出現一絲動搖。

▎處女座

處女座凡事追求完美，感情方面通常很冷靜，不會相信不切實際的承諾，認為賺錢才是最可靠的事情，雖然戀愛可以帶來快樂，但掙錢同樣能帶來幸福感，一旦發現感情與現實利益出現衝突，他們會果斷放棄戀愛，絕不為情所困，與人相處時會表現出現實的一面，渴望掌握事情發展並追求完美，不會沉浸在對感情的幻想中。

▎摩羯座

摩羯座把賺錢當成興趣，工作時似乎不會感覺到疲憊，非常專注於事業，重視時間管理，以高效率達成目標，工作上能做出不錯的成績，抱持遠大理想，就算失敗也不輕言放棄，對於他們來說，愛情是絆腳石，若是戀愛會損害實際利益，這段關係就不可能長久，物質是生活的基礎，愛情則是次要的。

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