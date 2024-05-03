歌手安歆澐（原名：安欽雲）過去參加《超級星光大道》出道，6年前她與小16歲的亞運龍舟國手老公莊英杰結婚，兩人育有一對兒女，日前夫妻倆上節目大談性事，安歆澐爆料老公辦事時沒誠意，讓她感覺自己像飛機杯，又曝莊英杰那話兒尺寸大，近日，安歆澐透露節目播出後兩人常被親友虧，莊英杰還多了個外號叫「火箭筒」。

安歆澐先前上《11點熱炒店》分享跟嫩尪一度性事不合，對方不僅態度敷衍，還常常弄傷她，爆料另一半興奮時「兩隻手握不住」。據《TVBS新聞網》報導，安歆澐笑說節目播出後，她和老公最近跟親友見面，對方就露出謎樣笑容，還會擺出特殊手勢，改稱呼莊英杰是火箭筒。

安歆澐分享，兩人當時是參加龍舟隊認識，老公對她一見鍾情，但她顧慮兩人年紀，一開始不想談姐弟戀便婉拒，吸引莊英杰展開猛烈追求，在一起兩、三年後便結婚，安歆澐也幫老公緩頰，指上節目抱怨後，莊英杰變得比較細心體貼，兩人目前沒有生第三胎計畫，炒飯時也有記得避孕。

安歆澐先前在節目上爆料老公尺寸太大，「一次到底會不舒服」，被一旁的沈玉琳虧說今天是來分享婚姻，不是來吹牛，她則強調自己說的都是真的，剛生完第一胎時想開機還造成撕裂傷，只好緊急求醫，莊英杰也澄清和另一半說開後已經解決，性事滿意度大提升，安歆澐笑說：「我都要腿痠3天」。