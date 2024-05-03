市議員林祈烽表示，目前台中市安心餐券只有65元，學生吃不飽。（翻攝自市議會官網）

台中市議會3日進行教育文化業務質詢，市議員林祈烽表示，目前台中市安心餐券只有65元，學生吃不飽，起碼要135元的排骨便當才夠；另外，國小至高中發育需求不一，但面額卻都是65元，要求盡速改善。台中市教育局蔣偉民指出，持續觀察檢討。

台中市教育局提供安心餐券供弱勢孩子使用，面額65元可到4大超商兌換價值74至75元的餐食。但林祈烽今質詢時，在議事堂端出皮蛋粥、田園沙拉，直指65元能換到這兩樣，孩子卻吃不飽；他也拿出排骨便當對比，有菜又有肉，吃得飽且兼具營養，不過要價135元。

林祈烽說，有些比較吃得飽的餐食，很早就被買光了，孩子只能挑剩下吃不飽的兌換；另外，超商甚至推出加4元多牛奶、加1元多茶葉蛋等優惠，但要讓孩子吃得飽，有差這點錢嗎？且國小至高中，安心券的面額都是65元，不同階段孩子的發育需求不同，金額不應該一樣。

副市長鄭照新表示，會跟4大超商洽詢65元的品項，是否可增加相關供應，或者孩子可以補差價。林祈烽則說，弱勢學童要避免補差價，直接讓孩子吃飽。

教育局長蔣偉民則說，會抽樣調查國中、國小安心餐券部分，再進行研究。林祈烽直喊，再做調查一直拖下去，暑假都到了，教育局要用最快的方式處理。