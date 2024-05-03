新北市淡水警分局員警在日前深夜巡邏中時，發現一輛使用註銷車牌的轎車，隨即展開攔查，在追逐的過程中，成功攔截1名39歲的林姓男子，經查林男竟是毒品通緝犯，隨身攜帶多包毒品及子彈，涉嫌違反多項法律。淡水警分局表示，將進一步追查毒品及子彈的來源，以維護社會治安。

據悉，竹圍派出所副所長孫宇辰與警員江柏毅4月26日深夜在民權路與大同路口發現1輛轎車懸掛註銷車牌，立即展開攔查行動。當時，林姓駕駛見狀急忙加速逃逸，但在警方的追捕下，最終在中正東路二段5巷口被成功攔停。

員警搜索於林嫌車輛起出子彈。（淡水警分局提供／張鎧乙新北傳真）

警方搜索林男身上的外套口袋，起獲大量毒品，包括2級毒品安非他命、3級毒品愷他命、毒咖啡包及安非他命吸食器等。更令人震驚的是，在車輛的後行李箱中，警方發現一只藏有6顆9mm子彈的工具箱。

面對警方詢問，林男聲稱他購買的車輛是中古車行來的，對於車牌註銷一事並不知情。而工具箱則是他在資源回收場撿拾而得，並不知道其中藏有子彈。然而，警方對此不採信，依法將林男移送士林地檢署偵辦。

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